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Türkiye Voleybol Federasyonu ile KFC Türkiye arasında Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Kadınlar Voleybol 1. Ligi ana sponsorluğu imza töreni düzenleniyor Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oluyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) 

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00) 

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nişimura Yasutoşi ile Türkiye-Japonya Ortak Deklarasyon İmza Töreni'ne ve Türkiye-Japonya İş Forumu’na katılacak.

(İstanbul/12.00/14.00) 

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00) 

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nın İsrail'deki D Grubu mücadelesinde 5. ve son maçında ev sahibi ekiple karşılaşacak.

(Tel Aviv/20.00) 

2- Teniste sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'a çeyrek final maçlarıyla devam edilecek.

(New York) 

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