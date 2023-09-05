Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/15.00)
2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/10.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/12.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nişimura Yasutoşi ile Türkiye-Japonya Ortak Deklarasyon İmza Töreni'ne ve Türkiye-Japonya İş Forumu’na katılacak.
(İstanbul/12.00/14.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/12.00)
SPOR
1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nın İsrail'deki D Grubu mücadelesinde 5. ve son maçında ev sahibi ekiple karşılaşacak.
(Tel Aviv/20.00)
2- Teniste sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'a çeyrek final maçlarıyla devam edilecek.
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