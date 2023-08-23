Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılacak.
(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Kadın Kollarının organize ettiği "Eşitlik Gelecek" toplantısına iştirak edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katılacak.
(Adıyaman/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.
(Şanlıurfa/09.30/10.30/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, STK Temsilcileri Buluşması'na katılacak, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve esnaf ziyaretlerinin ardından Gençlerle Buluşma programına iştirak edecek.
(Kırşehir/10.30-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Sanayi Odasının meclis toplantısına katılacak.
(Kocaeli/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Sanayi Odasının meclis toplantısına iştirak edecek.
(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valilik, Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Besni Viyadüğü'nü inceleyecek ve esnaf ziyaretinde bulunacak, Hastane Farklı Seviyeli Kavşak ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış ve temel atma törenlerinde yer alacak.
(Adıyaman/12.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Çanakkale'deki orman yangınını söndürme çalışmaları takip ediliyor.
(Çanakkale) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ilçede hayata geçirilen sportif faaliyetler ile yürütülen spor altyapısı hakkında ulusal basını bilgilendirmek amacıyla medya temsilcileriyle 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde bir araya gelecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Almanya'daki C Grubu mücadelesinde dördüncü maçında Yunanistan ile karşılaşacak.
(Düsseldorf/18.00) (Fotoğraflı)
3- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'nun ilk maçında deplasmanda Norveç'in Molde ekibiyle karşı karşıya gelecek.
(Molde/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turunda Hollanda'nın Twente takımıyla 24 Ağustos Perşembe iç sahada oynayacakları ilk maç öncesi Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sarı-lacivertli takım son çalışmasını statta yapacak.
(İstanbul/17.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla Romanya'da perşembe günü yapacakları maça ilişkin Giuleşti Stadı'ndaki basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Takım son çalışmasını statta gerçekleştirecek.
(Bükreş/19.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve bir futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turunda Belçika'nın Genk ekibiyle perşembe günü deplasmanda yapacakları maç öncesi KRC Genk Arena'da düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Takım son çalışmasına da statta çıkacak.
(Genk/20.45/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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