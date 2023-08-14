Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sosyal Etki Tahvili Lansman Toplantısı"na katılacak.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valilik İl Koordinasyon toplantısına katılacak, basın açıklaması yapacak, Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, depremde hayvanlarını kaybeden çiftçilere hayvan dağıtımına iştirak edecek.
(Adıyaman/10.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesiyle ilgili görüşmeler kapsamında Kamu İşveren Heyetinin ilk zam teklifini sunması bekleniyor.
(Ankara/14.00)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin iç göç istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
5- Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftası Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.
(Antalya/İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'de ilk haftanın kapanış maçında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Altay'ı konuk edecek.
(Şanlıurfa/21.00) (Fotoğraflı)
3- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında 15 Ağustos Salı günü Slovenya'nın Olimpija takımıyla yapacakları maça ilişkin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sarı-kırmızılı takım son çalışmasını tesislerinde yapacak.
(İstanbul/17.30-18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü Joao Henriques ve bir futbolcusu RAMS Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sloven ekip son çalışmasına da statta çıkacak.
(İstanbul/20.00/21.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na Sinan Erdem Spor Salonu'nda D Grubu'nda iki maçla devam edilecek.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybolda 2023-2024 sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nin fikstürü çekilecek.
(14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.