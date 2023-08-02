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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


SPOR

1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nun rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek.

(İstanbul/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nun rövanşında 3 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Arnavutluk'un Tirana takımıyla yapacakları maç öncesi Air Albania Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; siyah-beyazlı takım son çalışmasını da statta yapacak.

(Tiran/20.30/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve CFR Cluj Teknik Direktörü Andrea Mandorlini, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında 3 Ağustos Perşembe günü yapacakları maça ilişkin Yeni Adana Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(Adana/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'na Amasya-Havza arasındaki ikinci etap mücadelesiyle devam edilecek.

(Amasya/09.00/Havza/11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)


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