Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde İDEF'23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'ne katılacak, Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i kabul edecek.
(İstanbul/14.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Geçici Konteyner Çarşı ve Expo Konteyner Kent'te depremzedelerle bir araya gelecek.
(Kahramanmaraş/09.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uluborlu Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, ilçe çarşısı proje alanında incelemelerde bulunacak ve kiraz festivaline katılacak.
(Isparta/18.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı dış ticaret istatistiklerini ve temmuz ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Budapeşte) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fevzi Mercan Camisi'nde cuma hutbesi irat edecek ve güneş enerji santrali açılış törenine katılacak.
(Kayseri/12.50/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenge Kupası çeyrek finalinde Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
(Doha/17.00) (Fotoğraflı)
2- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Belçika Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.
(Liege/18.00) (Fotoğraflı)
3- Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı olan 100. Yıl Halikarnas Kupası'nda mücadeleler sürecek.
(Muğla) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.