Dolar
26.96
Euro
29.61
Altın
1,952.12
ETH/USDT
1,860.30
BTC/USDT
29,200.00
BIST 100
6,856.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde İDEF'23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'ne katılacak, Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i kabul edecek.

(İstanbul/14.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Geçici Konteyner Çarşı ve Expo Konteyner Kent'te depremzedelerle bir araya gelecek.

(Kahramanmaraş/09.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uluborlu Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, ilçe çarşısı proje alanında incelemelerde bulunacak ve kiraz festivaline katılacak.

(Isparta/18.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı dış ticaret istatistiklerini ve temmuz ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Budapeşte) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fevzi Mercan Camisi'nde cuma hutbesi irat edecek ve güneş enerji santrali açılış törenine katılacak.

(Kayseri/12.50/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenge Kupası çeyrek finalinde Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

(Doha/17.00) (Fotoğraflı)

2- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Belçika Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Liege/18.00) (Fotoğraflı)

3- Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı olan 100. Yıl Halikarnas Kupası'nda mücadeleler sürecek.

(Muğla) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Kemer'deki orman yangınında hava gücü 4 günde 1963 sorti yaptı
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
İstanbul'da su tüketiminde rekor
Malatya'daki Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın yapımına cumartesi günü başlanıyor

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet