Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Geleneksel Seramik Bayramı Programı ve fabrika açılışına katılacak.
(Çanakkale/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avusturya'da düzenlenecek "Yarının Avrupası: Sınamalarla Yüzleşmek ve Geleceği Şekillendirmek" başlıklı konferansta konuşacak.
(Salzburg)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kale Fabrikası 66. Seramik Bayramı Töreni'ne katılacak, Doğtaş fabrikasını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Çanakkale/11.40/14.00/18.00)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, güneş enerji sistemleri açılış törenine katılacak, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, çevre yolu şantiyesinde incelemelerde bulunacak.
(Van/11.30/12.15/12.45/13.45)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2023-III'ün tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında sunum yapacak, soruları yanıtlayacak.
(Ankara/10.30)
5- TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.00/14.30)
6- Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını duyuracak.
(Frankfurt/15.15)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde düzenleyeceği mezuniyet törenine katılacak.
(Ankara/19.00)
SPOR
1- UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Adana Demirspor, deplasmanda Romanya'nın CFR Cluj takımına konuk olacak.
(Cluj-Napoca/20.30)
2- UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Arnavutluk'un Tirana takımını Beşiktaş Stadı'nda ağırlayacak.
(İstanbul/21.00)
3- Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı olan 100. Yıl Halikarnas Kupası, Marmaris Koy İçi Şamandıra Yarışı ile devam edecek.
(Muğla)
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.