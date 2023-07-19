Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'nde Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından El Vatan Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak, baş başa görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine ve onuruna verilen resmi akşam yemeğine iştirak edecek.
(Abu Dabi) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği 2. Küresel Tarım Forumu'na katılacak.
(Samsun/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, iki ilde valilik ve belediyeyi ziyaret ederek gençlerle bir araya gelecek.
(Adıyaman/Kahramanmaraş/10.30-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Futbolda Trendyol 1. Lig 2023-2024 Sezonu'nun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Fransa Bisiklet Turu'na, St Gervais Mont Blanc-Courchevel arasındaki 17. etap yarışıyla devam edilecek.
(Fotoğraflı)
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