Dolar
26.19
Euro
29.41
Altın
1,955.66
ETH/USDT
1,926.80
BTC/USDT
30,270.00
BIST 100
6,437.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

İlknur Yurdakul  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çamlıca Camii Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Yazımda Kardeşlik Var" Yaz Kampı Kapanış Programı'na katılacak.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trabzonspor, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürdüğü Slovenya kampındaki üçüncü hazırlık maçında ülkenin Celje takımıyla karşılaşacak.

(Kranj/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Futbolda 2023-2024 sezonu öncesi çalışmaları kapsamında Galatasaray'ın Avusturya, Beşiktaş'ın Almanya kampı sürüyor.

(Graz/Grassau) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, tek erkekler finaliyle sona erecek.

(Londra/15.50) (Fotoğraflı)

4- Fransa Bisiklet Turu'na Les Gets Les Portes Du Soleil-St. Gervais Mont Blanc arasındaki 15. etap yarışıyla devam edilecek.

5- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası ve Bahattin Sofuoğlu'nun yarıştığı Dünya Supersport Şampiyonası'nın 7. ayak mücadelesi İtalya'da tamamlanacak.

(Imola) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Turizm merkezlerindeki havalimanlarında 64 milyondan fazla yolcu ağırlandı
Terör örgütü PKK'nın sözde Avaşin yöneticisi Bilal Onat etkisiz hale getirildi
Türk havacılık ve sanayisine ilham veren pilot: Vecihi Hürkuş
Gökçeada'daki orman yangını 16 saat sonra kontrol altına alındı
Dışişleri Bakanı Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet