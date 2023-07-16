Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çamlıca Camii Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Yazımda Kardeşlik Var" Yaz Kampı Kapanış Programı'na katılacak.
(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trabzonspor, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürdüğü Slovenya kampındaki üçüncü hazırlık maçında ülkenin Celje takımıyla karşılaşacak.
(Kranj/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Futbolda 2023-2024 sezonu öncesi çalışmaları kapsamında Galatasaray'ın Avusturya, Beşiktaş'ın Almanya kampı sürüyor.
(Graz/Grassau) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, tek erkekler finaliyle sona erecek.
(Londra/15.50) (Fotoğraflı)
4- Fransa Bisiklet Turu'na Les Gets Les Portes Du Soleil-St. Gervais Mont Blanc arasındaki 15. etap yarışıyla devam edilecek.
5- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası ve Bahattin Sofuoğlu'nun yarıştığı Dünya Supersport Şampiyonası'nın 7. ayak mücadelesi İtalya'da tamamlanacak.
(Imola) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.