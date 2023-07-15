Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mecliste 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi ile anma törenine katılacak.
(TBMM/12.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve TBMM'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenlerine iştirak edecek.
(Ankara/12.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Karşıyaka Şehitliği, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenecek anma programlarına iştirak edecek.
(Ankara/09.00/10.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılacak. Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Anma Töreni’nde yer alacak.
(Cakarta) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Fenerbahçe, Rusya kampında katıldığı hazırlık turnuvasındaki üçüncü maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşılaşacak.
(St. Petersburg/14.00) (Fotoğraflı)
2- Beşiktaş, sezon öncesi hazırlık kampındaki ilk hazırlık mücadelesinde Avusturya'da Alman ekip Augsburg ile karşı karşıya gelecek.
(Kufstein/16.00) (Fotoğraflı)
3- Trabzonspor, Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın MOL Fehevar takımıyla mücadele edecek.
(Kranj/18.30) (Fotoğraflı)
4- Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Csakvar ile karşılaşacak.
(Graz/19.30) (Fotoğraflı)
5- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Çek Marketa Vondrousova ile Tunuslu Ons Jabeur karşı karşıya gelecek.
(Londra/16.00) (Fotoğraflı)
6- Fransa Bisiklet Turu'na Annemasse-Morzine Les Portes Du Soleil arasındaki 14. etap yarışıyla devam edilecek. (Fotoğraflı)
7- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası ve Bahattin Sofuoğlu'nun yarıştığı Dünya Supersport Şampiyonası'nın 7. ayak mücadelesi İtalya'da başlayacak.
(Imola) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.