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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen anma töreninde konuşuyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mecliste 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi ile anma törenine katılacak.

(TBMM/12.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve TBMM'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenlerine iştirak edecek.

(Ankara/12.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Karşıyaka Şehitliği, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenecek anma programlarına iştirak edecek.

(Ankara/09.00/10.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılacak. Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Anma Töreni’nde yer alacak.

(Cakarta) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Fenerbahçe, Rusya kampında katıldığı hazırlık turnuvasındaki üçüncü maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşılaşacak.

(St. Petersburg/14.00) (Fotoğraflı)

2- Beşiktaş, sezon öncesi hazırlık kampındaki ilk hazırlık mücadelesinde Avusturya'da Alman ekip Augsburg ile karşı karşıya gelecek.

(Kufstein/16.00) (Fotoğraflı)

3- Trabzonspor, Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın MOL Fehevar takımıyla mücadele edecek.

(Kranj/18.30) (Fotoğraflı)

4- Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Csakvar ile karşılaşacak.

(Graz/19.30) (Fotoğraflı)

5- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Çek Marketa Vondrousova ile Tunuslu Ons Jabeur karşı karşıya gelecek.

(Londra/16.00) (Fotoğraflı)

6- Fransa Bisiklet Turu'na Annemasse-Morzine Les Portes Du Soleil arasındaki 14. etap yarışıyla devam edilecek. (Fotoğraflı)

7- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası ve Bahattin Sofuoğlu'nun yarıştığı Dünya Supersport Şampiyonası'nın 7. ayak mücadelesi İtalya'da başlayacak.

(Imola) (Fotoğraflı)

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