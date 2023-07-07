Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek, ardından heyetler arası görüşme gerçekleşecek. Görüşmeler sonrasında Erdoğan ve Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/14.30/19.00/20.00/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İller Bankası Macunköy Tesisleri'nde, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmalarına ilişkin "Yerinde Dönüşüm" projesinin detaylarını açıklayacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, memur maaşlarında artış ve vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi görüşülecek.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Karayolları Genel Müdürlüğü 20. Dönem İşletme Düzeyi Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'ne katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı dış ticaret endeksleri ile finansal yatırım araçlarının haziran ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren ve etkisini sürdüren protestolar ile yankıları takip ediliyor.
(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Ayakkabı Teknolojisi Mühendisliği Lisansüstü Programı YÖK ve TASEV İş Birliği Protokolü" imza törenine katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yıl da devam edeceği belirtilen "Seyahatsever" projesinin detaylarıyla ilgili açıklamalarda bulunacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlayacak. İlk gün minik boylarda müsabakalar ile resmi açılış töreni yapılacak.
(Edirne) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da, teklerde üçüncü tur mücadelesi başlayacak.
(Londra) (Fotoğraflı)
4- Fransa Bisiklet Turu Mont de Marsan-Bordeaux, 7. etap yarışıyla sürecek. (Fotoğraflı)
5- İspanya'nın Real Madrid Kulübüne transfer olan milli futbolcu Arda Güler, basın toplantısı düzenleyecek. (Madrid/İspanya)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.