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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi​​​​​​​'yi kabul edecek.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, noterlerde taşınmaz satışının başlamasıyla ilgili Ankara 65. Noterliği'ndeki ilk uygulamaya katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- MHP ve Yeşil Sol Parti Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı devlet destekli tarım sigortaları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren ve devam eden protestolar ile yankıları takip ediliyor.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yaz Spor Okulları'nın Burhan Felek Spor Kompleksi'ndeki açılış töreni ile Sarıyer Rumelifeneri'ndeki İstanbul Marmaracık Gençlik Kampı'nda düzenlenecek Gençlik Kampları açılışına katılacak.

(İstanbul/17.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Galatasaray Futbol Takımı, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını, yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a, teklerde ilk tur maçlarıyla devam edilecek.

(Londra) (Fotoğraflı)

4- Fransa Bisiklet Turu, Dax-Nogaro arasındaki 4. etap mücadelesiyle sürecek. (Fotoğraflı)

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