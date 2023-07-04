Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi'yi kabul edecek.
(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.
(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, noterlerde taşınmaz satışının başlamasıyla ilgili Ankara 65. Noterliği'ndeki ilk uygulamaya katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
- MHP ve Yeşil Sol Parti Grup toplantıları gerçekleştirilecek.
(TBMM/15.00/10.45/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı devlet destekli tarım sigortaları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren ve devam eden protestolar ile yankıları takip ediliyor.
(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yaz Spor Okulları'nın Burhan Felek Spor Kompleksi'ndeki açılış töreni ile Sarıyer Rumelifeneri'ndeki İstanbul Marmaracık Gençlik Kampı'nda düzenlenecek Gençlik Kampları açılışına katılacak.
(İstanbul/17.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Galatasaray Futbol Takımı, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını, yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a, teklerde ilk tur maçlarıyla devam edilecek.
(Londra) (Fotoğraflı)
4- Fransa Bisiklet Turu, Dax-Nogaro arasındaki 4. etap mücadelesiyle sürecek. (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.