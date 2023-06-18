Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasında devam eden çalışmaları inceleyecek, basın açıklamasında bulunacak.
(Lefkoşa/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri ile üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi, 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak.
(10.15/15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçları tamamlanacak. Türkiye, D Grubu'nda üçüncü ve son maçında, Slovakya ile karşılaşacak.
(Lübliyana/21.45) (Fotoğraflı)
2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında, Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.
(Hong Kong/12.00) (Fotoğraflı)
3- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda, 19 Haziran'da Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda, teknik direktör Stefan Kuntz ve bir milli futbolcu, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; milliler son çalışmasını yapacak.
- Galler Teknik Direktörü Rob Page ve takımdan bir futbolcu, statta düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak; takım son çalışmasına çıkacak.
(Samsun/18.45/19.30/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Kanada Grand Prix'si yapılacak.
(Montreal/21.00) (Fotoğraflı)
5- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Almanya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.
(Chemnitz/15.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.