Dolar
23.62
Euro
25.83
Altın
1,957.84
ETH/USDT
1,730.10
BTC/USDT
26,574.00
BIST 100
5,475.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasında devam eden çalışmaları inceleyecek, basın açıklamasında bulunacak.

(Lefkoşa/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri ile üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi, 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak.

(10.15/15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- 2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçları tamamlanacak. Türkiye, D Grubu'nda üçüncü ve son maçında, Slovakya ile karşılaşacak.

(Lübliyana/21.45) (Fotoğraflı)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında, Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

(Hong Kong/12.00) (Fotoğraflı)

3- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda, 19 Haziran'da Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda, teknik direktör Stefan Kuntz ve bir milli futbolcu, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; milliler son çalışmasını yapacak.

- Galler Teknik Direktörü Rob Page ve takımdan bir futbolcu, statta düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak; takım son çalışmasına çıkacak.

(Samsun/18.45/19.30/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Kanada Grand Prix'si yapılacak.

(Montreal/21.00) (Fotoğraflı)

5- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Almanya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Chemnitz/15.00)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Metro İstanbul, bugün işletmeye kapatılacak hat ve istasyonları duyurdu
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
İzmir'de sağanak dolayısıyla suyla dolan alt geçitte bir araç mahsur kaldı
Kız Kulesi ile Galata Kulesi'nde her akşam ışık ve lazer gösterisi yapılıyor

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet