Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Türkiye sandık başında
- Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen, 191 bini aşkın sandıkta oy kullanıyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Cumhurbaşkanlığı için 2 aday yarışıyor.
- Yurt genelinde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.
- Gümrük kapılarında 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi de saat 17.00'de tamamlanacak.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oyunu Üsküdar Şadıman-Polat Çebi İlkokulu'nda kullanacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Arjantin İlkokulu'nda oy verecek.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TEB Ataşehir Ortaokulu'nda oy verecek.
(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Türkler Ayşen-Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'nda oy kullanacak.
(Antalya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, oyunu İzmir Atatürk Lisesi'nde kullanacak.
(İzmir/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy verecek.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beşirli İMKB Ortaokulu'nda oy kullanacak.
(Trabzon/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tuzla'da Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul ve Ortaokulu'nda oy verecek.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, oyunu Fatih'te 29 Mayıs İlkokulu'nda kullanacak.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
8- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Teniste sezonun 2. grand slam turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) 1. tur maçlarıyla başlayacak.
(Paris)
2- Formula 1'de sezonun 7. yarışı Monako Grand Prix'si gerçekleştirilecek.
(Monaco/16.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.