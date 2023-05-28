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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Türkiye sandık başında

- Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen, 191 bini aşkın sandıkta oy kullanıyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Cumhurbaşkanlığı için 2 aday yarışıyor.

- Yurt genelinde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

- Gümrük kapılarında 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi de saat 17.00'de tamamlanacak.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oyunu Üsküdar Şadıman-Polat Çebi İlkokulu'nda kullanacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Arjantin İlkokulu'nda oy verecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TEB Ataşehir Ortaokulu'nda oy verecek.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Türkler Ayşen-Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'nda oy kullanacak.

(Antalya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, oyunu İzmir Atatürk Lisesi'nde kullanacak.

(İzmir/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy verecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beşirli İMKB Ortaokulu'nda oy kullanacak.

(Trabzon/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tuzla'da Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul ve Ortaokulu'nda oy verecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, oyunu Fatih'te 29 Mayıs İlkokulu'nda kullanacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Teniste sezonun 2. grand slam turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) 1. tur maçlarıyla başlayacak.

(Paris)

2- Formula 1'de sezonun 7. yarışı Monako Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Monaco/16.00) (Fotoğraflı)

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