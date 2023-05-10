Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanlığı 155. kuruluş yıl dönümü törenine, Batman'da Valilik önünde, Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenecek mitinglere katılacak.
- Danıştayın 155. kuruluş yıl dönümü törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.
(Ankara/12.00/Batman/14.30/Mardin/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun ağabeyi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ'ın cenaze töreni ile partisince düzenlenecek mitinglere katılacak.
(Eskişehir/12.00/Aydın/14.00/Kütahya/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Kurum, Pendik'te "Erzincanlılar ile Kahvaltı" programına katılacak, Pendikspor'u, Çekmeköy Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret edecek, otobüsle Çekmeköy ilçe turu yapacak, Farmasi fabrikasına ziyarette bulunacak, "Çekmeköy Erzurumlular" programına ve Üsküdar halk buluşmasına iştirak edecek.
(İstanbul/10.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, "En İyi Narkotik Polisi Anne" programına katılacak, Vatan Historia Alışveriş Merkezi'ni, Mısır Çarşısı önü esnafını, Karagümrükspor'u ziyaret edecek, Fatih Karagümrük ve Gaziosmanpaşa Yıldız Tabya mahalle buluşmalarına, Giresunlular buluşmasına ve Sarıyer'deki Karadenizliler Vakfı Trabzon buluşma programına iştirak edecek.
(İstanbul/11.30-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trabzon ve Giresun'da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantılarına katılacak.
(Trabzon/14.00/Giresun/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Alanı'nda düzenlenecek mitinglere iştirak edecek.
(Çanakkale/14.00/Trabzon/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Temelli'de fabrika işçileri ile öğle yemeğinde bir araya gelecek.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "AK Parti Güngören 3 Kademe İlçe Teşkilat Buluşması"na iştirak edecek, Güngören Güneştepe Millet Bahçesi'ne ziyarette bulunacak ve buradaki mitinge katılacak.
(İstanbul/18.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Karşıyaka'da esnaf ziyaretinde bulunacak, 8 Eylül Havuz önünde halka seslenecek, gençlerle söyleşide bir araya gelecek.
(İzmir/17.30-19.45/Manisa/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
8- Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Samandağ ve İskenderun'da temaslarda bulunacak, Kadirli ilçesi ve kent merkezindeki esnaf ziyaretlerinin ardından basın toplantısı düzenleyecek.
(Hatay/10.00-13.00/Osmaniye/16.00-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı, AK Parti Mersin milletvekili adayı Nureddin Nebati, "Bilişim Kenti Mersin" programına katılacak.
(Mersin/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, muhtarlar ve TÜRASAŞ sendikasıyla toplantı yapacak, Eskişehir-5000 İsim Tescil Töreni’ne katılacak, genç iş insanlarıyla buluşacak ve Muhacir Dernekleri Federasyonunu ziyaret edecek.
(Eskişehir/10.00-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa milletvekili adayı Mustafa Varank, Rumeli ve Balkan Dernekleri Buluşmasına, Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Arasında İş Birliği Geliştirmeye Yönelik Protokol İmza Töreni'ne ve İznik Cumhur Buluşmasına katılacak, YHT şantiyesini ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak, ardından Yenişehir Cumhur Buluşmasına iştirak edecek.
(Bursa/10.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayı Vahit Kirişci, arıcılara şeker desteği ile ilgili basın açıklaması yapacak, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek, teşkilat buluşması etkinliğine katılacak.
(Kahramanmaraş/10.30/13.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Gazi Aileleri ile İstişare Toplantısı'na katılacak, Hekimoğlu Döküm Sanayi ile Forum Trabzon'a ziyaretler gerçekleştirecek, sağlık camiası temsilcileriyle buluşacak ve NTV'de canlı yayına iştirak edecek.
(Trabzon/10.00-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türk Savunma Sanayiinin Yüzyılı" konulu sempozyuma iştirak edecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı sanayi üretim, inşaat maliyet endeksleri ile iş gücü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İran ve Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenecek dörtlü toplantıya iştirak edecek.
(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Türkiye İletişim Modeli" programına katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık'ta düzenlenecek "Güncel Türk İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü Tanıtım Programı"na iştirak edecek.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Danıştay'ın kuruluşunun 155'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Başkan Zeki Yiğit ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret edecek.
(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, GSTC 2023 Küresel Sürdürülebilir Turizm Konferansı açılış törenine katılacak.
(Antalya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, BMC Fabrika gezisi ve Forbes Sevgi Yolu ziyaretinin ardından Göztepe Spor Kulübü Amatör Branşlar Yerleşkesi’nde sporcularla bir araya gelecek, Eşrefpaşa bölgesinde esnafa ve Kadifekale’ye ziyarette bulunacak.
(İzmir/12.30-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yarı final mücadelesinde Milan ile Inter ilk maçta karşılaşacak.
(Milano/22.00) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasından ertelenen Türk Telekom-Galatasaray Nef maçı yapılacak.
(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)
4- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin play-off final serisinde İzmit Belediyespor ile Alanya Belediyespor Antalya Güneşi ilk maçta karşı karşıya gelecek.
(Kocaeli/18.00) (Fotoğraflı)
5- Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nın sekizli final mücadelesi başlayacak. Konyaaltı Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor, Kastamonu Belediyespor ile Tekirdağ Süleymanpaşa, İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkavakspor ile Görele Belediyespor yarı finale kalabilmek için mücadele verecek.
(Bolu/13.00/15.00/17.00/19.00) (Fotoğraflı)
6- Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) deprem bölgesine yardım amacıyla organize ettiği "TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı" Mersin Stadı'nda yapılacak.
(Mersin/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.