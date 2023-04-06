Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Saray Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde "Engelsiz İftar Buluşması" programına katılacak.
(Ankara/19.24) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı partilerinin genel merkezlerinde ziyaret edecek.
(Ankara/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Anadolu Ajansı (AA) 103 yaşında
- AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret edecek.
- Heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve AA'nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak, manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacak.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti İl Başkanlığı iftarına katılacak.
(Erzurum/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Genel Kurulunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği için seçim yapılacak, Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu Raporu görüşülecek.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, tarım sektörü temsilcileriyle toplantı yapacak ve Günaydınlar Organik İncir İşletmesi'ne ziyarette bulunacak.
(Aydın/14.00/15.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda basın açıklaması yapacak.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, MİLGEM 6. 7. 8. Gemiler Sözleşme imza törenine katılacak.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin uluslararası göç istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, büyükelçiliklerinin karşılıklı yeniden açılmasını görüşmek üzere Pekin'de bir araya gelecek.
(Pekin)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Etkinliği'ne katılacak.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final mücadelesi Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final turundaki derbide VakıfBank ile Fenerbahçe Opet, ilk maçta karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşılaşacak.
(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)
4- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 19. hafta mücadelesi Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçıyla başlayacak.
(Sakarya/20.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybolda Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi Final Etabı karşılaşmaları Milas Belediyespor-Saint Joseph ve Akkuş Belediyespor-Rest Property Alanya Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.
(Ankara/14.00/16.30) (Fotoğraflı)
6- A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'nda 7 Nisan Cuma günü Giresun'da Sırbistan ile yapacağı maç öncesi düzenlenecek basın toplantısında, başantrenör Costica Buceschi ile takım kaptanları Yasemin Şahin ve Aslı İskit Çalışkan soruları cevaplayacak.
(Giresun/16.30) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.