Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketi ile Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşecek, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'na katılacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile görüşecek, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul edecek.
(Ankara/11.00/12.00/16.45/17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden etkilenen bölgeleri, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görenleri ve AFAD Kriz Merkezi'ni ziyaret edecek.
(Şanlıurfa/13.50-16.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- Genel Kurulda, Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
- Adalet Komisyonunda, İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/14.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerini, haftalık para ve banka istatistiklerini, ocak ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.
(Ankara/14.30)
2- Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıklayacak. ECB Başkanı Christine Lagarde, karara ilişkin açıklamalarda bulunacak.
(Frankfurt)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Kahramanmaraş'ta afetten etkilenen bölgeleri ziyaret edecek.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanşında İspanya'nın Sevilla takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)
2- Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son 16 turu rövanşında, İtalya'nın Fiorentina takımını ağırlayacak.
(Sivas/20.45) (Fotoğraflı)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Partizan takımını konuk edecek; Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımıyla karşılaşacak.
(İstanbul/20.30/Valensiya/22.30) (Fotoğraflı)
4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın yarı final ilk maçında, Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında İtalya'nın Umana Reyer takımı ile karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, çeyrek final ilk maçını, sahasında İtalya'nın Carraro Imoco Volley takımı ile yapacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.