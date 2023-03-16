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Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinden dolayı alt tarafı suyla dolan Abide Köprülü Kavşağında ekiplerin çalışması devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci olay yerinde incelemelerde bulunuyor
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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketi ile Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşecek, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'na katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile görüşecek, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul edecek.

(Ankara/11.00/12.00/16.45/17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden etkilenen bölgeleri, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görenleri ve AFAD Kriz Merkezi'ni ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/13.50-16.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

- Adalet Komisyonunda, İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerini, haftalık para ve banka istatistiklerini, ocak ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

​​​​​​​(Ankara/14.30)

2- Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıklayacak. ECB Başkanı Christine Lagarde, karara ilişkin açıklamalarda bulunacak.

(Frankfurt)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Kahramanmaraş'ta afetten etkilenen bölgeleri ziyaret edecek.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanşında İspanya'nın Sevilla takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

2- Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son 16 turu rövanşında, İtalya'nın Fiorentina takımını ağırlayacak.

(Sivas/20.45) (Fotoğraflı)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Partizan takımını konuk edecek; Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.30/Valensiya/22.30) (Fotoğraflı)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın yarı final ilk maçında, Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında İtalya'nın Umana Reyer takımı ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, çeyrek final ilk maçını, sahasında İtalya'nın Carraro Imoco Volley takımı ile yapacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

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