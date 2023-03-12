Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde düzenlenecek Parti Meclisi toplantısına katılacak.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay Serinyol'daki TSK Lojistik Destek Üssü'nde, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.
(Hatay/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABB Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek, Türkoğlu ilçesi Şekeroba Mahallesi'nde inceleme yapacak, Kahramanmaraş Çadır Kenti'ne ziyarette bulunacak.
(Kahramanmaraş/12.20/13.50/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki dördüncü maçında, Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda, Lüksemburg'u konuk edecek.
(Konya/17.00) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasına, MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor, Trabzonspor-Adana Demirspor ve Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/13.30/Trabzon/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta mücadelesi, Bodrumspor-Çaykur Rizespor, Ankara Keçiörengücü-Altınordu ve Altaş Denizlispor-Erzurumspor FK maçlarıyla sürecek.
(Muğla/Ankara/13.30/Denizli/19.00) (Fotoğraflı)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray Nef-Darüşşafaka Lassa, Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes maçlarıyla sürecek.
(İstanbul/13.00/15.30/18.00) (Fotoğraflı)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun 22. haftasında, Rize Belediyespor-Antalya Toroslar Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol-Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut-Nesibe Aydın karşılaşmaları yapılacak.
(Rize/14.00/Bursa/15.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftası, TÜRŞAD-Develi Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Cizre Belediyespor, Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta, Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankkart maçlarıyla tamamlanacak.
(Bitlis/13.00/İstanbul/İzmir/14.00/Ankara/15.00/Tokat/15.30) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.