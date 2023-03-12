Dolar
18.97
Euro
20.18
Altın
1,867.46
ETH/USDT
1,461.30
BTC/USDT
20,365.00
BIST 100
5,384.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde düzenlenecek Parti Meclisi toplantısına katılacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay Serinyol'daki TSK Lojistik Destek Üssü'nde, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

(Hatay/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABB Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek, Türkoğlu ilçesi Şekeroba Mahallesi'nde inceleme yapacak, Kahramanmaraş Çadır Kenti'ne ziyarette bulunacak.

(Kahramanmaraş/12.20/13.50/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki dördüncü maçında, Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda, Lüksemburg'u konuk edecek.

(Konya/17.00) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasına, MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor, Trabzonspor-Adana Demirspor ve Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/Trabzon/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta mücadelesi, Bodrumspor-Çaykur Rizespor, Ankara Keçiörengücü-Altınordu ve Altaş Denizlispor-Erzurumspor FK maçlarıyla sürecek.

(Muğla/Ankara/13.30/Denizli/19.00) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray Nef-Darüşşafaka Lassa, Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes maçlarıyla sürecek.

(İstanbul/13.00/15.30/18.00) (Fotoğraflı)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun 22. haftasında, Rize Belediyespor-Antalya Toroslar Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol-Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut-Nesibe Aydın karşılaşmaları yapılacak.

(Rize/14.00/Bursa/15.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftası, TÜRŞAD-Develi Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Cizre Belediyespor, Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta, Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankkart maçlarıyla tamamlanacak.

(Bitlis/13.00/İstanbul/İzmir/14.00/Ankara/15.00/Tokat/15.30) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
OHAL kapsamında deprem bölgesinde tarım sektörüne yönelik yeni tedbirler alındı
Hatay'daki dini kanaat önderinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Türkiye ve dünya gündemi
Pakistan'ın insani yardımlarını taşıyan uçak Adana'ya ulaştı
İstanbul’da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet