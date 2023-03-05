Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Altınşehir (K-1) Konteyner Kent'te basın açıklaması yapacak.
(Adıyaman/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Beşinci Konferansı'nın ilk gün oturumlarına katılacak.
(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Runtalya Maratonu kapsamında düzenlenecek ve AFAD koordinesinde depremzedelere yönelik faaliyet gösteren STK'lere bağışta bulunanların yer alacağı "1 Adım 1 Hayat" Farkındalık Koşusu'na katılacak.
(Antalya/08.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, Ataköy Atletizm Salonu'nda sona erecek. Sabah seansında çeşitli branşlarda yarışların yanı sıra erkekler uzun atlama ve kadınlar yüksek atlamada final yarışları yapılacak. Akşam seansı da erkeklerde yüksek atlama, 4x400 bayrak, sırıkla atlama, 1000 metre heptatlon, 3 bin metre, 800 metre ve 60 metre engelli, kadınlarda ise 4x400 bayrak, uzun atlama, 800 metre ve 60 metre engelli finallerine sahne olacak.
(İstanbul/10.00/19.05) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta mücadelesi Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor, Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçlarıyla sürecek.
(Konya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta Bodrumspor-Altay ve Altaş Denizlispor-Sakaryaspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Muğla/13.30/Denizli/19.00) (Fotoğraflı)
5- TFF 2. Lig gruplarında 25. hafta maçları yapılacak; TFF 3. Lig gruplarında 22. hafta mücadelesi tamamlanacak.
6- Türk futbolunda "ara transfer" olarak adlandırılan 2022-2023 Sezonu İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sona erecek.
7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası TOFAŞ-Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor ve Fenerbahçe Beko-Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
(Bursa/13.00/İstanbul/15.30/18.00) (Fotoğraflı)
8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 19'uncu hafta mücadelesi Cizre Belediyespor-Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD, Fenerbahçe HDI Sigorta-Galatasaray HDI Sigorta ve Altekma-Develi Belediyespor maçlarıyla sürecek.
(Şırnak/13.00/Bursa/İstanbul/İzmir/16.00) (Fotoğraflı)
9- Hentbol Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nın çeyrek final rövanşında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor karşı karşıya gelecek.
(İzmir/16.30) (Fotoğraflı)
10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonunun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix mücadelesi yapılacak.
(Bahreyn/18.00) (Fotoğraflı)
11- Motosiklette Toprak Razgatlıoğlu'nun yarıştığı Dünya Superbike Şampiyonası ve Can Öncü ile Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele verdiği Dünya Supersport Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları Endonezya'da tamamlanacak.
(Lombok Adası) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.