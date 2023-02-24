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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 24.02.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüşecek.

(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, depremler sonrası şehirde zarar gören tarihi ve kültürel mirasın yeniden ihyasına yönelik Hatay Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenecek "Hatay Kültürel Mirasını Yaşatma Projesi" toplantısına katılacak.

(Hatay/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Diyarbakır AFAD Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulunarak depremlerden etkilenen bölgelerdeki çiftçilere yönelik tarımsal desteklere ilişkin basın açıklaması yapacak, Şanlıurfa AFAD Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek.

(Diyarbakır/11.00/Şanlıurfa/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı evlenme ve boşanma, geçen yılın son çeyreğine ilişkin yapı izin istatistikleri ve şubat ayı tarımsal işletme iş gücü ücret yapısı verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda Letonya'yı konuk edecek.

(Bursa/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kuraları çekilecek. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belli olacak.

(Nyon/14.00/15.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın ASVEL takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Lyon/22.00)

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