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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 18.02.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyor Saidov ile bir araya gelecek.

(Gaziantep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Münih Güvenlik Konferansı'nın 2'nci gününde düzenlenecek panellere liderler konuşmacı olarak katılacak.

(Münih) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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