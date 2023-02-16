Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/13.30/14.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, itfaiye binasında koordinasyon toplantısına katılacak, Doğanşehir Devlet Hastanesi'nde basın açıklaması yapacak.
(Malatya/10.30/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile NATO tarafından oluşturulacak konteyner kent için İskenderun Şehit Er Remzi İlboğa Kışlası'nda incelemelerde bulunacak.
(Hatay/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamları, aralık ayına ilişkin konut fiyat endeksi, ocak ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosta Rika Dışişleri ve İnanç Bakanı Dr. Arnoldo Andre Tinoco ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek, ortak basın toplantısı yapacak.
(Ankara/10.00/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turu ilk maçları yapılacak. Trabzonspor, İsviçre'nin Basel takımını konuk edecek.
(Trabzon/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk ayağında 8 maç yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.