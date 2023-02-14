Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanacak.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için Meclis'te düzenlenecek tören ile Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazına katılacak.
(TBMM/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Deniz Baykal için TBMM'de düzenlenecek cenaze töreni ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın annesi Sebahat Aydın'ın Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazına iştirak edecek.
(Ankara/11.30/13.08) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- MHP TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.
(TBMM/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal için parti genel merkezinde cenaze töreni düzenlenecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2022 dönemi kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- NATO karargahında Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı düzenlenecek, ardından NATO Savunma Bakanları Toplantısı yapılacak.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, TFF 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği temsilcileriyle bir araya gelerek Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından takımların durumunu değerlendirecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu mücadelesi başlayacak. Milan ile Tottenham, Paris Saint Germain ile de Bayern Münih ilk maçlarda karşı karşıya gelecek.
(Milano/Paris/23.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.