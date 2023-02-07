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Şanlıurfa’da İpekyol caddesindeki yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Malatya'da Özalper mahallesinde deprem sonrası yıkılan Hayat Sitesi'nde arama kurtarma çalışmaları kar yağışı altında devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Gaziantep Merkez Şehitkamil ilçesindeki 6 katlı Gölgeler Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalan Aysu Yılmaz, yaklaşık 29 saat sonra kurtarıldı. - VTR
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 07.02.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak Meclis Genel Kurulunda, milletvekillerinin deprem bölgelerinde görev almaları nedeniyle Genel Kurul çalışmalarına iki gün ara verilmesine dair Danışma Kurulu kararı oylanacak, deprem felaketiyle ilgili ortak bildiri yayımlanacak.

- MHP TBMM Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/15.00/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, depremzede vatandaşlara konaklama imkanı sağlanması amacıyla Antalya'da çalışmalarda bulunacak.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 ve 10 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

SPOR

1- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 14. haftasında, B Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia Trento takımıyla karşılaşacak.

(Trento/22.00)

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