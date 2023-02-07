Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak Meclis Genel Kurulunda, milletvekillerinin deprem bölgelerinde görev almaları nedeniyle Genel Kurul çalışmalarına iki gün ara verilmesine dair Danışma Kurulu kararı oylanacak, deprem felaketiyle ilgili ortak bildiri yayımlanacak.
- MHP TBMM Grup Toplantısı düzenlenecek.
(TBMM/15.00/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, depremzede vatandaşlara konaklama imkanı sağlanması amacıyla Antalya'da çalışmalarda bulunacak.
(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 ve 10 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
SPOR
1- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 14. haftasında, B Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia Trento takımıyla karşılaşacak.
(Trento/22.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.