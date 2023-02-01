Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
(TBMM/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Samsun Valiliği ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığı Teşkilatıyla buluşacak ve Gönül Coğrafyası Kampı kapsamında gençlerle sohbet programına iştirak edecek.
(Samsun/16.00/16.45/17.20/18.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Wyndham Otel'de düzenlenecek "Üçüncü Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı"na katılacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- AK Parti ve İYİ Partinin Meclis grup toplantıları gerçekleştirilecek.
- Genel Kurulda, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/11.45/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, MÜSİAD Ankara Şubesi 25. Olağan Genel Kurulu’na katılacak.
(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Üniversitesi Üçüncü Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı’na iştirak edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.
(Washington/22.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Tallin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atakent Birol Hayal Yüzme Havuzu açılışına katılacak, Ümraniye AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret edip teşkilat ve Gençlerle Motivasyon Buluşması gerçekleştirecek.
(İstanbul/16.00/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasına Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor, Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor ve Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.
(Gaziantep/17.00/İstanbul/17.00/20.00/Trabzon/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
4- Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci haftasında Darüşşafaka Lassa, L Grubu'nda İspanya'nın Lenovo Tenerife ekibiyle karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
5- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 13. haftasının A Grubu mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibine konuk olacak.
(Ulm/21.30)
6- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur K Grubu'ndaki 5. maçında Gaziantep Basketbol, Hollanda'nın Heroes Den Bosh ekibiyle karşılaşacak.
(Gaziantep/19.00) (Fotoğraflı)
7- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Son 16 Turu rövanşında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Fransa'nın BLMA ekibiyle karşı karşıya gelecek.
(Lattes/22.00)
8- Voleybol Kadınlar CEV Kupası Play-Off Turu'nun ilk maçında Türk Hava Yolları, İtalya'nın UYBA E-Work takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Busto Arsizio/22.30)
9- Türkiye, 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman yarı final maçında İsrail ile karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.