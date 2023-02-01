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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’da "Üçüncü Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı"nda konuşuyor İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 01.02.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Samsun Valiliği ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığı Teşkilatıyla buluşacak ve Gönül Coğrafyası Kampı kapsamında gençlerle sohbet programına iştirak edecek.

(Samsun/16.00/16.45/17.20/18.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Wyndham Otel'de düzenlenecek "Üçüncü Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı"na katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

- AK Parti ve İYİ Partinin Meclis grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/11.45/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, MÜSİAD Ankara Şubesi 25. Olağan Genel Kurulu’na katılacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Üniversitesi Üçüncü Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı’na iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

​​​​​​​(Washington/22.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Tallin) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atakent Birol Hayal Yüzme Havuzu açılışına katılacak, Ümraniye AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret edip teşkilat ve Gençlerle Motivasyon Buluşması gerçekleştirecek.

(İstanbul/16.00/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasına Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor, Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor ve Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/17.00/İstanbul/17.00/20.00/Trabzon/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci haftasında Darüşşafaka Lassa, L Grubu'nda İspanya'nın Lenovo Tenerife ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

5- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 13. haftasının A Grubu mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibine konuk olacak.

(Ulm/21.30)

6- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur K Grubu'ndaki 5. maçında Gaziantep Basketbol, Hollanda'nın Heroes Den Bosh ekibiyle karşılaşacak.

(Gaziantep/19.00) (Fotoğraflı)

7- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Son 16 Turu rövanşında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Fransa'nın BLMA ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(Lattes/22.00)

8- Voleybol Kadınlar CEV Kupası Play-Off Turu'nun ilk maçında Türk Hava Yolları, İtalya'nın UYBA E-Work takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Busto Arsizio/22.30)

9- Türkiye, 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman yarı final maçında İsrail ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

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