Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni"ne katılacak, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek toplu açılış törenine iştirak edecek.
(Bilecik/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Muhtarlar Buluşması'na ve Mersin Büyükşehir Belediyesi toplu açılış törenine katılacak.
(Mersin/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Şehir Buluşmaları Toplantısı'na katılacak, Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek.
(Bursa/11.30/14.15/14.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek basın toplantısı ile Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Vefa Buluşması'na katılacak. Kurtulmuş, "Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Kanaat Önderleri ile İstişare Toplantısı"na iştirak edecek.
(Kütahya/10.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 4. Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni'ne iştirak edecek.
(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'de Tarım Öğretiminin 177. Yıl Dönümü ve Akademik Başarı Ödül Töreni'ne, sektör ve gençlik buluşmasına katılacak.
(Kahramanmaraş/13.30/14.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, hafızlık icazet törenine katılacak, Karşıyaka Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde namaz kıldıracak, üniversite öğrencileriyle buluşacak.
(Tokat/10.00/10.30/11.30/12.53/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasının açılış maçında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta Göztepe-Beyçimento Bandırmaspor maçıyla başlayacak.
(İzmir/20.00) (Fotoğraflı)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya'nın Cazoo Baskonia ekibiyle karşılaşacak.
(Vitoria-Gasteiz/22.30)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasının açılışında TOFAŞ, AYOS Konyaspor Basketbol'u konuk edecek.
(Bursa/19.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasının ilk maçında Sarıyer Belediyespor ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)
6- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde yarı final maçları yapılacak.
(Melbourne) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.