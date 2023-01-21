Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni ile BTSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılacak.
(Bursa/13.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Roman sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelecek.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonuna ziyarette bulunacak, İzmit Belediyesi Leyla Atakan Gençlik Kütüphanesinin açılışına iştirak edecek.
(İstanbul/10.00/Kocaeli/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Diyarbakır 2. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.
(Diyarbakır/13.00)
2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ulubey Belediyesince yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine, Çaybaşı Belediyesi hizmet binası ve Ulu Cami ile Pınarbaşı Mahallesi Merkez Camisi açılışına katılacak.
(Ordu/11.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Küresel Gıda ve Tarım Forumu'na katılmak üzere geldiği Almanya'da 15. Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'ne katılacak.
(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Futbolda Spor Toto Süper Lig 20. hafta mücadelesine Kasımpaşa-Medipol Başakşehir ve Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK-Göztepe, Beyçimento Bandırmaspor-Tuzlaspor, Gençlerbirliği-Dyorex Boluspor ve Altay-Pendikspor maçları yapılacak.
(Erzurum/Balıkesir/13.30/Ankara/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig'de 21. hafta 2 maçla, TFF 3. Lig'de 19. hafta mücadelesi 6 maçla başlayacak.
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta mücadelesi başlayacak; AYOS Konyaspor Basketbol-Beşiktaş Emlakjet, Manisa Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka-Türk Telekom maçları yapılacak.
(Konya/13.00/Manisa/15.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası başlayacak; Fenerbahçe Alagöz Holding-BOTAŞ, Beşiktaş-Galatasaray Çağdaş Faktoring, Rize Belediyespor-Melikgazi Kayseri Basketbol, Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor-Nesibe Aydın, OGM Ormanspor-Bursa Uludağ Basketbol, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Emlak Konut maçları oynanacak.
(İstanbul/14.00/18.00/Rize/14.30/Hatay/15.00/Ankara/15.30/Mersin/16.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasına Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Galatasaray HDI Sigorta, İlbank-Sarıyer Belediyespor ve Bolu Belediyespor-PTT maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/14.00/17.00/Adana/14.00/Ankara/15.00/Bolu/16.00) (Fotoğraflı)
7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Cizre Belediyespor karşılaşacak.
(Bursa/16.00) (Fotoğraflı)
8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftası ve Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında üçer maç yapılacak.
9- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a ana tablo maçlarıyla devam edilecek.
(Melbourne) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.