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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 31.12.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yıla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla birlikte girecek, yeni yılın ilk bebeklerinin ailelerini tebrik edecek.

(İstanbul/23.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TÜGVA İhtisas Akademisi Programı'na katılacak.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2023 yılını Başakşehir-Kayaşehir metro hattı çalışanlarıyla beraber karşılayacak.

(İstanbul/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere gittiği Brezilya'da, çeşitli temaslarda bulunacak.

(Brazilya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasına AYOS Konyaspor Basketbol-Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka-TOFAŞ ve Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/13.00/İstanbul/13.00/15.30/15.30) (Fotoğraflı)

2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. haftası ve sezonun ilk devresi Çankaya Üniversitesi-Melikgazi Kayseri Basketbol, Antalya Toroslar Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/Antalya/14.00) (Fotoğraflı)

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