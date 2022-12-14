Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'ne katılacak.
- Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'la ikili görüşme yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimine, devlet başkanlarının dar katılımlı ve heyetler arası görüşmelerine, belgelerin imza törenine katılacak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek.
(Avaza) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim'in davetine icabetle Katar'a gidecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya ziyareti çerçevesinde Berlin Büyükelçisi Başar Şen, Berlin Teknik Üniversitesinde Prof. Dr. Şahin Albayrak ve Fraunhofer Institut'te Prof. Dr. Eckart Uhlmann ile görüşecek.
(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumunca düzenlenen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin kapanış konferansına katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ÖZEV Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Meslek Edindirme Merkezi'nin tanıtım programı'na iştirak edecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM'den
- Genel Kurulda, 2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi maddelerinin görüşmelerine devam edilecek.
- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) İspanya'da düzenlediği "dijital ekonomi" konulu Bakanlar Konferansı'na katılacak.
(Büyük Kanarya Adası) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.
(Washington/22.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan’da düzenlenen Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
(Avaza) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Osmanlı Parkı Spor Kompleksi ziyaretinin ardından Akşemsettin Yüzme Havuzu'nun açılış törenine katılacak. İslambey Gençlik Merkezi ziyareti ve Topçular Yüzme Havuzu açılış programında yer alacak Kasapoğlu, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığına ziyarette bulunacak.
(İstanbul/11.30/12.00/13.00/13.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ikinci yarı final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek.
(Al Khor/22.00) (Fotoğraflı)
3- Voleybolda FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası, Türkiye'nin ev sahipliğinde başlayacak. A Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Brezilya'nın Dentil Praia, B Grubu'nda VakıfBank ise Kazakistan'ın Kuanysh takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Antalya/16.30/19.30) (Fotoğraflı)
4- Voleybol Kadınlar CEV Kupası Son 32 Turu'nun ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, İtalya'nın Savino Del Bene takımını, Kadınlar CEV Challenge Kupası Son 32 Turu'nun ilk maçında ise PTT, Romanya'nın CSM Lugoj ekibini konuk edecek.
(İstanbul/20.30/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybol Erkekler CEV Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelelerinde; Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya'nın Bluenergy Daiko Volley ekibini konuk edecek, Galatasaray HDI Sigorta İsviçre'nin Chenois takımı ve Arkas Spor da İtalya'nın Valsa Group ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(İstanbul/16.00/Cenevre/22.00/Modena/22.30) (Fotoğraflı)
6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Cazoo Baskonia takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
7- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nun 8. haftasında Türk Telekom, İngiltere'nin London Lions ekibiyle karşı karşıya gelecek.
(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)
8- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Surne Bilbao takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
9- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur K Grubu'nda Gaziantep Basketbol, Estonya'nın Kalev-Cramo takımıyla karşılaşacak.
(Gaziantep/20.00) (Fotoğraflı)
10- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 6. haftasında B Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, İspanya'nın Spar Girona takımını konuk edecek; A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımıyla karşılaşacak.
(Mersin/19.00/Valensiya/22.00) (Fotoğraflı)
11- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 6. haftasında C Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Slovakya'nın Piestanske Cajky takımını konuk edecek; B Grubu'nda Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Macaristan'ın NKA Universitas PEAC ekibiyle karşılaşacak.
(İstanbul/19.00/Pecs/20.00) (Fotoğraflı)
12- Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'nin 9. haftasına Üsküdar Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçıyla devam edilecek; Erkekler Süper Ligi'nin 11. haftası Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/16.00/16.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.