Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonunun "Uluslararası Yaşlı Refahı Çalıştayı" ile Saray Engelsiz Yaşam Merkezi Sergisi'nin açılışına katılacak, Küba Halkın Gücü Parlamentosu Başkanı Juan Esteban Lazo Hernandez ile görüşecek.
(TBMM/10.00/11.00/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Uluslararası Yaşlı Refahı Çalıştayı'na ve Altındağ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Temel Atma Töreni'ne katılacak.
(TBMM/10.00/Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Crowne Plaza Otel'de düzenlenecek Sanayide Yeşil Dönüşüm Semineri'ne iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile birlikte Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini takip edecek.
(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay ile Gençlik ve Spor Bakanlığının 2023 yılı bütçeleri ele alınacak.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tarımda Türkiye Yüzyılı Geçmişten Geleceğe Çalıştay" programına katılacak.
(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin OSB otoyol bağlantısı açılış töreni ile il koordinasyon toplantısına katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Çukurova Havalimanı şantiyesinde incelemenin ardından basın açıklaması yapacak.
(Mersin/11.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/14.30)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 7 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yla ortak basın toplantısı yapacak.
(Ankara/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Arnavutluk'ta, bölge liderlerinin yanı sıra AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de katılacağı AB-Batı Balkanlar Zirvesi yapılacak.
(Tiran) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, başkanlık konferans salonunda "Kutadgu Bilig'in Peşinde Bir Filozof: Vefatının Birinci Seneidevriyesinde Ş. Teoman Duralı Uluslararası Felsefe-Bilim Sempozyumu"na katılacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu Fas-İspanya ve Portekiz-İsviçre maçlarıyla tamamlanacak.
(Doha/18.00/Al Daayen/22.00) (Fotoğraflı)
2- Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği yaptığı LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'nın son maçında Galatasaray, İspanya'nın Villarreal takımıyla karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nun 7. haftasında Frutti Extra Bursaspor, İtalya'nın Umana Reyer takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Venedik/22.00)
4- Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 5. haftasında Galatasaray Nef, Belçika'nın Filou Oostende takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftadan ertelenen Onvo Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes maçı yapılacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında Türk takımlarının mücadelesi başlayacak. D Grubu'nda Fenerbahçe Opet, İspanya'nın Tenerife La Laguna takımını ağırlayacak.
(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)
7- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Üniversitesi-Tekirdağ Süleymanpaşa maçı yapılacak.
(Eskişehir/17.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.