Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilecek resepsiyon ile açılış törenine katılacak.
- Erdoğan, ev sahibi Katar'ın Ekvador ile yapacağı karşılaşmayı izleyecek.
(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Grand Ankara Otel'de düzenlenecek "23. Çocuk Forumu Açılışı"na katılacak.
(Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapacak.
(Samsun/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Miniatürk'teki program kapsamında emekli, çalışan ve atanamayan öğretmenlerle bir araya gelecek.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'na katılacak.
(Hakkari/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 2022 FIFA Dünya Kupası, Katar'ın ev sahipliğinde başlayacak, kupanın açılış maçında A Grubu'nda Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.
(Al Khor/19.00) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto 1. Lig'de 14. haftaya Bodrumspor-Tuzlaspor, Eyüpspor-Göztepe, Çaykur Rizespor-Dyorex Boluspor ve Sakaryaspor-Beyçimento Bandırmaspor maçlarıyla devam edilecek.
(Muğla/13.30/İstanbul/Rize/16.00/Sakarya/19.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig gruplarında 15. hafta maçları, Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında 5. hafta karşılaşmaları yapılacak.
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasına Gaziantep Basketbol-Beşiktaş Emlakjet, Aliağa Petkimspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Fenerbahçe Beko-TOFAŞ maçlarıyla devam edilecek.
(Gaziantep/13.00/İzmir/15.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 7. hafta 3 maçla sürecek.
5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftası VakıfBank-Nilüfer Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyespor-Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor-İlbank ve Kuzeyboru-Sigorta Shop maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/14.00/15.00/17.00/Aydın/15.00/Aksaray/17.00) (Fotoğraflı)
6- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftası Cizre Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, Altekma-Halkbank, maçlarıyla tamamlanacak.
(Şırnak/13.00/İzmir/17.30) (Fotoğraflı)
7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 9. hafta 4 maçla sona erecek. (Fotoğraflı)
8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 22. ayak mücadelesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak.
(Abu Dabi/16.00) (Fotoğraflı)
9- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun yarıştığı Dünya Superbike Şampiyonası'nın ve Can Öncü'nün yarıştığı Dünya Supersport Şampiyonası'nın Avustralya'da düzenlenen sezonun 12. ve son ayak mücadelesinde ikinci yarışlar yapılacak.
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