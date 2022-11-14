Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasındaki G20 Zirvesi öncesinde Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile ikili görüşme gerçekleştirecek.
(Bali) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Giden Yol belgeselinin lansman programına katılacak.
(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Liderler Buluşması"nda bir araya gelecek.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, valiliğe ziyarette bulunacak, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'na ve Fen Lisesi Temel Atma Töreni'ne katılacak.
(Hatay/10.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Maarif Vakfı Brüksel Ofisinin açılışını yapacak, Türk STK'lerin temsilcileri ile görüşecek ve AB Komisyonunda çalışma yemeğine katılacak.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin dış ticaret endeksleri, kümes hayvancılığı ve süt ve süt üretimi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Endonezya'nın Bali Adası’nda düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nin marjında yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.
(Pekin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Beyoğlu'ndaki patlamanın ardından gelişmeler takip edilecek.
(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Rixos Premium Tekirova'da 15 Temmuz Derneğinin 252 Hatim Programı'na iştirak edecek.
(Antalya/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nda Açık Deniz Teknolojileri Merkezi'nin açılışına katılacak.
(Zonguldak/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki dördüncü maçında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
(Belgrad/22.00) (Fotoğraflı)
2- A Milli Futbol Takımı, 16 Kasım'da Diyarbakır'da İskoçya ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlayacak.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta Göztepe-Ankara Keçiörengücü, Sakaryaspor-Çaykur Rizespor maçlarıyla tamamlanacak.
(İzmir/Sakarya/20.00) (Fotoğraflı)
4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası BOTAŞ-Bursa Uludağ Basketbol maçıyla sona erecek.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.