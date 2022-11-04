Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan MÜSİAD EXPO'ya ve Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek.
(İstanbul/11.00/14.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MÜSİAD EXPO 2022 gala yemeğine katılacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) 10. Dönem Toplantısı'na başkanlık edecek, Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'na iştirak edecek.
(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yenilikçi teknoloji yatırımcılarıyla görüşmeler için ziyaret ettiği İngiltere’de basın mensuplarıyla bir araya gelecek.
(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Crowne Plaza'da "10. Yılında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu" açılış programına katılacak, Osmangazi Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret edecek.
(Bursa/11.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu ve KADEM tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beykoz Tokatköy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İl Başkanlığında "Şehir Buluşmaları" basın toplantısı düzenleyecek, tarihi Alsancak Tekel Fabrikası'nda incelemede bulunacak, turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek, Kemeraltı esnafını ziyaret edecek, kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantı yapacak, AK Parti üye katılım törenine ve Gençlik Buluşması'na iştirak edecek.
(İzmir/11.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- AK Parti'nin iktidara gelişinin 20. yıl dönümü dolayısıyla "21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu" düzenlenecek. Forumun açılış konuşmasını, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yapacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ve esnafı ziyaret edecek, Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek ve basın toplantısı düzenleyecek, Vefa Buluşması'na iştirak edecek.
(Ardahan/15.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, basın açıklaması gerçekleştirecek, Valilik ve Belediye Başkanlığı ziyaretinde bulunacak.
(Kastamonu/10.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Sir Bani Yas Forumu'na katılacak.
(Sir Bani Yas) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Fransa'nın başkenti Paris'te, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Tarım Bakanları Toplantısı'nın 2. gününe katılacak.
(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hilton İstanbul Bosphorus Otel'de düzenlenen 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nda, "Dijital Çağda Siyaset ve Medya Oturumu"na katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu 2. İstanbul Eğitim Zirvesi, Türkiye Maarif Vakfı tarafından "Okulun Geleceği, Pandemi Sonrası Eğitimin İhtiyaçları" temasıyla gerçekleştirilecek.
(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Halk Eğitim Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek, STK'larla bir araya gelecek, esnaf ziyareti yapacak, AK Parti İl Başkanlığı ile Kırklareli Gençlik Merkezi'ni ziyaret edecek, amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya gelecek ve Valiliğe ziyarette bulunacak.
(Kırklareli/11.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta, HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/20.00/20.00) (Fotoğraflı)
3- Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasının açılış maçında, Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek.
(Rize/20.00) (Fotoğraflı)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası, Galatasaray Nef-TOFAŞ maçıyla başlayacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
5- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında, Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Barselona/22.30) (Fotoğraflı)
6- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftası, Develi Belediyespor-TÜRŞAD maçıyla başlayacak.
(Kayseri/15.00) (Fotoğraflı)
7- 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda, 5 ve 6 Kasım'da yapılacak Türkiye-Büyük Britanya maçları öncesi THF Spor Salonu'nda düzenlenecek basın toplantısında, A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi ve Büyük Britanya A Milli Takımı Başantrenörü Paul Dempsey ile takım kaptanları soruları cevaplayacak.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
8- Judoda Bakü Grand Slam, Azerbaycan'da başlayacak. Organizasyonun ilk gününde milli sporculardan kadınlarda 48 kiloda Tuğçe Beder ve Merve Azak ile 57 kiloda Hasret Bozkurt, erkeklerde 60 kiloda Salih Yıldız, 66 kiloda ise Muhammed Demirel tatamiye çıkacak.
(Bakü) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.