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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı ile Deprem Anı, Tahliye ve Toplanma Alanı Uygulaması" programına katılıyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 03.11.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 6. Denizcilik ve Deniz Hukuku Uluslararası Kongresi'ne katılacak.

(İstanbul/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Swissotel Büyük Efes'te "Üretim Sürecine Katılım Projesi"nin tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(İzmir/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık yerleşkesinde "Diyanet İşleri Başkanlığı ile Deprem Anı, Tahliye ve Toplanma Alanı Uygulaması"na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti iktidarının 20. yıl dönümünde "21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar" Forumu ve gündemdeki önemli gelişmeler üzerine basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, ÖSYM ve üniversitelerin 2023 yılı bütçeleri ele alınacak.

(14.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri Tramvay Projesi Üretim Tesisi'ni ziyaret ederek ilk Tramvay Aracı Teslim Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

​​​​​​​(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Tarım Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen "Bir Millet Bir Zafer Karabağ Zaferi’nin 2. Yıl Dönümü Programı"na iştirak edecek.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Swandor Topkapı Palace'da düzenlenecek "FVW Travel Talk Kongresi" açılış programına katılacak.

(Antalya/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artvin Çoruh Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak; Valilik, esnaf, AK Parti İl Başkanlığı ve Artvin Gençlik Merkezi ziyaretlerinde bulunduktan sonra Trabzon'a geçip, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Trabzonspor-Ferencvaros maçını izleyecek.

(Artvin/12.00/13.30/14.00/15.00/15.30/Trabzon/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Avrupa Ligi gruplarında 6. ve son hafta maçları yapılacak; H Grubu'nda Trabzonspor, Macaristan'ın Ferencvaros ekibini konuk edecek, B Grubu'nda Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla Polonya'da karşı karşıya gelecek.

(Trabzon/20.45/Krakow/23.00) (Fotoğraflı)

3- UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 6. ve son hafta maçları yapılacak; A Grubu'nda Medipol Başakşehir, İskoçya'nın Hearts takımını konuk edecek, G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/18.30/Prag/20.45) (Fotoğraflı)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Münih/22.30) (Fotoğraflı)

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında B Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Bulgaristan'ın Beroe takımını konuk edecek, C Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Polonya'nın InvestinTheWest Enea Gorzow, E Grubu'nda Bursa Uludağ Basketbol, İsrail'in Elitzur Holon takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Hatay/18.00/Gorzow Wielkopolski/20.00/Holon/20.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftası 2 maçla tamamlanacak.

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