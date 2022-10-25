Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'da İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'ne katılacak.
- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uganda Büyükelçisi Nusura Tiperu’yu, Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands’ı ve Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Jean-Jaures Ondele’yi güven mektubu takdim törenleriyle kabul edecek.
(Ankara/14.00/16.30/17.15/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hırvatistan’da düzenlenen Uluslararası Kırım Platformu I. Parlamenter Zirvesi Açılışı'na katılacak ve genel kurula hitap edecek.
- Şentop, Hırvatistan Meclisi Başkanı Gordan Jandrokovıc ve Almanya Federal Meclisi Başkanı Barbel Bas ile ayrı ayrı görüşecek, Vinkobek Görme Engelliler Merkezi'ni ziyaret edecek.
(Zagreb) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 44. Küresel Mahremiyet Asamblesinin (GPA) konferansına katılacak.
(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- CHP, MHP ve HDP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
- Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
- Adalet Komisyonunda, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(13.30/10.45/12.45/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'na katılacak.
(Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı açılış törenine iştirak edecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarım Okulunu ziyaret edecek, Büyükşehir Belediyesi temsili tohum, mazot kartı ve zeytin kasası dağıtımı ile Tarım ve Orman Bakanlığı TAKE Projesi temsili mercimek tohumu dağıtımına katılacak, tarım sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Gaziantep/10.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bitlis Çayı viyadüğü şantiyesinde ve tarihi köprülerde incelemede bulunacak, Bitlis-Baykan Arası Viyadük Birleştirme Segmenti Kaynak Töreni ile Bitlis Çevre Yolu ve Kavşağı Açılış Töreni'ne katılacak.
(Bitlis/11.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini, ekim ayı hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyuracak.
(Ankara/10.00)
7- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 yıl ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Hz. Amine Hatun 4-6 Yaş Kur'an Kursu açılışına, hafızlık icazet merasimine katılacak ve üniversite öğrencileriyle buluşacak.
(Kayseri/09.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katılacak.
(Antalya/11.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımını konuk edecek.
(İzmir/19.30) (Fotoğraflı)
3- UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. hafta maçları başlayacak; E, F, G ve H gruplarında toplam 8 maç yapılacak.
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