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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay yerinden yayındayız Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Şermin Coşkun   | 25.09.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programına katılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzDönüşüm Fabrikası Açılışı ve Gaziemir 1. Etap Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

(İzmir/10.30/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında İstasyon Meydanı'nda miting yapacak.

(Erzurum/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İtalya'da halk, genel seçimlerde parlamentonun yeni üyelerini belirlemek için sandık başına gidecek.

(Roma) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- ÖSYM tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi üçüncü oturumu gerçekleştirilecek.

(10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında Kilitbahir Kalesi Açıkhava Sahnesi önünden başlayacak 7. Geleneksel Gelibolu Maratonu'na katılacak.

(Çanakkale/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında deplasmanda Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek.

(Torshavn/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Kuzey Makedonya'da düzenlenen eleme turunun finalinde TOFAŞ, Almanya'nın Niners Chemnitz takımıyla karşılaşacak.

(Üsküp/21.00)

3- Voleybolda Bosna Hersek'te düzenlenen Kadınlar Balkan Kupası'nda PTT Spor, son maçında ev sahibi UOK Banjaluka Volley ile karşı karşıya gelecek.

(Banja Luka/19.00)

4- AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler grup maçları sona erecek. A Grubu'nda Altekma-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor, B Grubu'nda Tokat Belediye Plevne-TÜRŞAD, Arkas Spor-Spor Toto, C Grubu'nda Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Develi Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorta-Cizre Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/16.00/İstanbul/13.00/16.00/İzmir/13.00/16.00) (Fotoğraflı)

5- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü maçında Romanya'nın Rapid Bükreş takımını konuk edecek.

(Kastamonu/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında 2, Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında 4 maç yapılacak. (Fotoğraflı)

7- TFF 2. Lig'de 6. hafta Beyaz ve Kırmızı gruplarda yapılacak maçlarla tamamlanacak.

8- Motosiklette Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayak mücadelesi İspanya'da tamamlanacak. Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, etabın ikinci yarışına çıkacak.

(Barselona/15.00)

9- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. ayak yarışı Japonya'da yapılacak.

(Motegi/09.00)

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