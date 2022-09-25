Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programına katılacak.
(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzDönüşüm Fabrikası Açılışı ve Gaziemir 1. Etap Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.
(İzmir/10.30/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında İstasyon Meydanı'nda miting yapacak.
(Erzurum/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İtalya'da halk, genel seçimlerde parlamentonun yeni üyelerini belirlemek için sandık başına gidecek.
(Roma) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- ÖSYM tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi üçüncü oturumu gerçekleştirilecek.
(10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında Kilitbahir Kalesi Açıkhava Sahnesi önünden başlayacak 7. Geleneksel Gelibolu Maratonu'na katılacak.
(Çanakkale/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında deplasmanda Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek.
(Torshavn/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Kuzey Makedonya'da düzenlenen eleme turunun finalinde TOFAŞ, Almanya'nın Niners Chemnitz takımıyla karşılaşacak.
(Üsküp/21.00)
3- Voleybolda Bosna Hersek'te düzenlenen Kadınlar Balkan Kupası'nda PTT Spor, son maçında ev sahibi UOK Banjaluka Volley ile karşı karşıya gelecek.
(Banja Luka/19.00)
4- AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler grup maçları sona erecek. A Grubu'nda Altekma-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor, B Grubu'nda Tokat Belediye Plevne-TÜRŞAD, Arkas Spor-Spor Toto, C Grubu'nda Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Develi Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorta-Cizre Belediyespor maçları yapılacak.
(Ankara/13.00/16.00/İstanbul/13.00/16.00/İzmir/13.00/16.00) (Fotoğraflı)
5- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü maçında Romanya'nın Rapid Bükreş takımını konuk edecek.
(Kastamonu/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında 2, Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında 4 maç yapılacak. (Fotoğraflı)
7- TFF 2. Lig'de 6. hafta Beyaz ve Kırmızı gruplarda yapılacak maçlarla tamamlanacak.
8- Motosiklette Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayak mücadelesi İspanya'da tamamlanacak. Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, etabın ikinci yarışına çıkacak.
(Barselona/15.00)
9- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. ayak yarışı Japonya'da yapılacak.
(Motegi/09.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.