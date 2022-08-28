Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sapanca'da düzenlenecek Hizmet İhracatçıları Birliği programına katılacak.
(Sakarya/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki ikinci maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sırbistan'ı konuk edecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor, Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor, Trabzonspor-Galatasaray maçları yapılacak.
(İstanbul/Kayseri/19.15/Trabzon/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasına Bodrumspor-Adanaspor, Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe, Gençlerbirliği-Pendikspor ve Altay-Ankara Keçiörengücü karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(Muğla/Balıkesir/17.00/Ankara/19.15/İzmir/21.45) (Fotoğraflı)
4- TFF 2. Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftası tamamlanacak. (Fotoğraflı)
5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Belçika Grand Prix'si yapılacak.
(Liege/16.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.