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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 19.12.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, Enerji Koordinasyon Toplantısı ile AK Parti Teşkilat Akademisi'ne katılacak.

(Isparta/09.30-13.45) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki insani kriz hakkında düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılarak ikili temaslarda bulunacak.

(İslamabad) 

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

SPOR

1- Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde VakıfBank, İtalya'nın Imoco Volley takımıyla karşılaşacak; maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

- Üçüncülük maçında ise Fenerbahçe Opet, Brezilya ekibi Minas ile karşı karşıya gelecek.

(Ankara/18.30/15.00) 

2- Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük, Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

(Rize/13.30/İzmir/Kayseri/16.00/İstanbul/19.00) 

3- Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasına Gençlerbirliği-Nasadoge Menemenspor, Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Tuzlaspor-Manisa FK, Kocaelispor-Eyüpspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/Bursa/İstanbul/16.00/Kocaeli/19.00) 

4- TFF 2. Lig gruplarında 18. hafta maçları; TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 17. ve ilk yarının son hafta, 2. Grup'ta 18. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftası tamamlanacak.

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası Frutti Extra Bursaspor-Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko-TOFAŞ, Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji, Semt77 Yalovaspor-Aliağa Petkimspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Bursa/13.00/İstanbul/15.30/Gaziantep/18.00/Yalova/20.15) 

- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasına 3 maçla devam edilecek.

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası Antalya 07 Basketbol-Nesibe Aydın maçıyla tamamlanacak.

(Antalya/14.00) 

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. ve sezonun ilk yarısının son haftası başlayacak; Ziraat Bankkart-Altekma, Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bingöl Solhanspor, Arkas Spor-Allpower Akü Cizre Belediyespor, Yeni Kızıltepespor-Tokat Belediye Plevne, Sorgun Belediyespor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/15.30/Bursa/15.00/İzmir/Mardin/Yozgat/16.00) 

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