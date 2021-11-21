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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 21.11.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenecek Kayseri 5. Mantı Festivali'ne katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapılacak.

(Sofya) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta mücadelesine Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük, Galatasaray-Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor ve Altay-Adana Demirspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/19.00/Konya/İzmir/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig 13. hafta maçlarında Royal Hastanesi Bandırmaspor-Kocaelispor, Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü, Adanaspor-MKE Ankaragücü ve Manisa FK-Altınordu karşı karşıya gelecek.

(Bandırma/13.30/Denizli/16.00/Adana/Manisa/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig gruplarında 14. hafta, TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 13. hafta, 2. Grup'ta 14. hafta müsabakaları yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası Pınar Karşıyaka-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor, Anadolu Efes-Darüşşafaka ve Beşiktaş Icrypex-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/15.30/İstanbul/13.00/19.00/21.00) (Fotoğraflı)

- Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 8. haftaya 3 maçla devam edilecek.

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. hafta maçları yapılacak. Spor Toto-Bingöl Solhanspor, Ziraat Bankkart-Allpower Akü Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş, Altekma-Tokat Belediyesi Plevne, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank, Yeni Kızıltepespor-Fenerbahçe HDI Sigorta, Sorgun Belediyespor-Arkasspor karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/14.00/16.30/İstanbul/14.00/İzmir/Bursa/15.00/Mardin/Yozgat/16.00) (Fotoğraflı)

6- Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun son ayağı Endonezya'da tamamlanacak. Dünya şampiyonluğunu garantileyen milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu 2. yarışa çıkacak.

(Batı Nusa Tenggara//10.00) (Fotoğraflı)

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışı Katar Grand Prix'si yapılacak.

(Katar/17.00) (Fotoğraflı)

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