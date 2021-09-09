Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Gana Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton, İsviçre Büyükelçisi Jean Daniel Ruch ve Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Mammadov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/14.30/15.15/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Parti Meclisi toplantısına başkanlık yapacak, Bademlidere Kent Ormanı fidan dikim törenine katılacak.
(Ankara/09.30/11.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sabancı Kültür Merkezinde düzenlenecek "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"na iştirak edecek.
(İzmir/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazi Sinan Bayırlı'ya, İlkadım ve Atakum belediyeleri ile İlkadım ve Bafra esnafına ziyarette bulunacak.
(Samsun/11.45-19.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Prometeon yeni Ar-Ge Merkezi açılış törenine katılacak
(Kocaeli/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan yolu Saray, Yazıbeyli, Aydın Köprülü Kavşağı açılış törenine iştirak edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST kapsamında Tuz Gölü'nde düzenlenen Roket Yarışması'nın son gününde orta ve yüksek irtifa roket atışlarını izleyecek.
(Aksaray/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30 )
5- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- 13. BRICS Ülkeleri Zirvesi, Hindistan’ın ev sahipliğinde çevrimiçi düzenlenecek.
(Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Kültür Zirvesi" ile "İzmir Alsancak Tekel Fabrikası'nın Kültür Sanat Kompleksine Dönüşümü Tanıtım Toplantısı"na katılacak.
(İzmir/15.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda yarı final maçları yapılacak.(New York)