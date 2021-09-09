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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

09.09.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Gana Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton, İsviçre Büyükelçisi Jean Daniel Ruch ve Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Mammadov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.30/15.15/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Parti Meclisi toplantısına başkanlık yapacak, Bademlidere Kent Ormanı fidan dikim törenine katılacak.

(Ankara/09.30/11.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sabancı Kültür Merkezinde düzenlenecek "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"na iştirak edecek.

(İzmir/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazi Sinan Bayırlı'ya, İlkadım ve Atakum belediyeleri ile İlkadım ve Bafra esnafına ziyarette bulunacak.

(Samsun/11.45-19.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Prometeon yeni Ar-Ge Merkezi açılış törenine katılacak

(Kocaeli/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan yolu Saray, Yazıbeyli, Aydın Köprülü Kavşağı açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST kapsamında Tuz Gölü'nde düzenlenen Roket Yarışması'nın son gününde orta ve yüksek irtifa roket atışlarını izleyecek.

(Aksaray/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30 )

5- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 13. BRICS Ülkeleri Zirvesi, Hindistan’ın ev sahipliğinde çevrimiçi düzenlenecek.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Kültür Zirvesi" ile "İzmir Alsancak Tekel Fabrikası'nın Kültür Sanat Kompleksine Dönüşümü Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(İzmir/15.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda yarı final maçları yapılacak.

(New York)


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