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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İtalya'nın Napoli kentinde G20 İklim/Enerji Bakanları Toplantısı'na katılacak.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

23.07.2021
Türkiye ve dünya gündemi

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İtalya'nın Napoli kentinde G20 İklim/Enerji Bakanları Toplantısı'na katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisine katılacak.

(Tokyo/14.00)

4- Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/09.30)

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