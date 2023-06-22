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Türkiye ve Azerbaycan'ın "Alpan 2023" tatbikatında uçaklarla manevra yapıldı

Ruslan Rehimov  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
Türkiye ve Azerbaycan'ın "Alpan 2023" tatbikatında uçaklarla manevra yapıldı

Bakü

Türk ve Azerbaycan hava kuvvetleri mensuplarının katımıyla Azerbaycan'da yapılan ortak tatbikatta savaş uçaklarıyla manevralar gerçekleştirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Alpan 2023" ismi verilen tatbikat kapsamında savaş uçaklarıyla havalanan pilotlar, kalkış ve iniş görevlerini, pilotaj ve savaş manevralarını yüksek profesyonellikle icra etti.

Dün başlayan tatbikatla personelin teorik ve pratik becerilerini geliştirilmesi, birimler arasında etkileşimin ve muharebe kabiliyetinin artırılması amaçlanıyor.


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