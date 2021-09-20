Türkiye ve Azerbaycan uçakları İstanbul Boğazı semalarında selamlama uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021 öncesi İstanbul Boğazı semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
İstanbul
Azerbaycan Hava Kuvvetleri ekiplerinin de MIG-29 uçaklarıyla eşlik ettiği selamlama uçuşunda uçaklar gökyüzünde yan yana uçtu.
Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde birçok başarıya imza atan F4 ve F16 uçaklarını da İstanbul Boğazı semalarında görme fırsatı bulan vatandaşlar ve turistler, kentin birçok noktasında bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
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