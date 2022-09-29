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Türkiye Uluslararası 8. Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Konya'da başladı

Türkiye Uluslararası 8. Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Konya'da başladı.

Taner Aydın   | 29.09.2022
Türkiye Uluslararası 8. Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Konya'da başladı Fotoğraf: Taner Aydın/AA

Konya

Yarışmanın açılış töreni Mevlana Müzesi yanında yer alan Sultan Selim Camisi Meydanı'nda yapıldı.

30 Eylül- 3 Ekim tarihlerini kapsayan program, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının konseriyle başladı ve Kur'an Kerim tilaveti ile devam etti.

Protokol konuşmalarının ardından kürsüye gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam ülkeleri arasında birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirmek için düzenlenen yarışmayı çok kıymetli bulduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in insana varoluş gayesini öğreten bir hakikat membası, tertemiz bir hayatın nasıl yaşanacağını gösteren bir hidayet rehberi olduğunu kaydeden Erbaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O, müminlere ahlakı, edebi, adaleti, merhameti, ahde vefayı, hayırda yarışmayı, insanı insan yapan değerleri öğreten Allah’ın eşsiz kelamıdır. O, zihinleri ve kalpleri imar eden, toplumları ıslah eden ilim, irfan, bilgi ve hikmet yüklü kitaptır. Bize iyi bir insan olmayı, iyi bir kul olmayı, iyi bir baba ve anne olmayı, iyi bir evlat ve kardeş olmayı, iyi bir eş ve dost olmayı öğretir. O, Allah’ın yeryüzüne bir ikramıdır. Allah nice insanları, kavimleri, milletleri bu kitapla yüceltmiştir. Bu kitabı dikkate almayan, O’nun hayat veren ilkelerine karşı duyarsız kalan nice topluluklar da pişmanlıklara düçar olmuştur."

İslam coğrafyasının son üç-dört asırdır tarihin en zor süreçlerinden geçtiğini dile getiren Erbaş, "Esasen sadece İslam coğrafyasında değil, dünyanın birçok yerinde krizler yaşanmakta, maddi ve manevi huzursuzluklar gittikçe artmakta; aile, akrabalık, komşuluk, dostluk gibi en güçlü bağlar zayıflamaktadır. Bugün söz konusu bu olumsuz tabloyu değiştirmenin, medeniyetimize ve insanlığa umut olmanın yolu, tıpkı asrısaadette olduğu gibi Kur'an’ın doğru anlaşılmasından ve hayata doğru aktarılmasından geçmektedir." dedi.

Törenin sonunda Ali Erbaş'a üzerinde Bakara suresinin 255'inci ayetinin yer aldığı hat yazılı tablo hediye edildi.

Programın ardından akşam ezanı okundu ve Erbaş, Yavuz Selim Camisi'nde cemaate akşam namazını kıldırdı.

Programa Vali Vekili Mehmet Aydın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, İl Müftüsü prof. Dr. Ali Öge, yarışmacılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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