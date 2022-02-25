Türkiye Ukrayna'ya 5 tır insani yardım gönderiyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 tır yardım malzemesi gönderecek.
Ankara
Başkanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 tır yardım malzemesinin, insani yardım ekibiyle bölgeye gönderileceği belirtildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz. pic.twitter.com/fOCqzpiqc4— AFAD (@AFADBaskanlik) February 25, 2022