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Türkiye Ukrayna'ya 5 tır insani yardım gönderiyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 tır yardım malzemesi gönderecek.

Barış Gündoğan   | 25.02.2022
Türkiye Ukrayna'ya 5 tır insani yardım gönderiyor

Ankara

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 tır yardım malzemesinin, insani yardım ekibiyle bölgeye gönderileceği belirtildi.

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