Türkiye, UAD'nin İsrail'in Refah'a saldırılarını durdurmasına hükmettiği kararından memnun
Dışişleri Bakanlığınca, "Dünyada hiçbir ülke hukukun üstünde değildir. Divan’ın aldığı tüm kararların İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz." açıklaması yapıldı.
İstanbul
Bakanlık, Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararı hakkında yazılı açıklama yayımladı.
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Açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail’in Gazze’de Refah’a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısını insani yardımlara derhal açmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.
"Dünyada hiçbir ülke hukukun üstünde değildir." denilen açıklamada, "Divan’ın aldığı tüm kararların İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz. Bunu teminen, BM (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi'ni üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Uluslararası Adalet Divanı, yeni tedbir kararlarında, İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze’ye girişine izin vermesine hükmetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.