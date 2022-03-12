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Türkiye, Türkmenistan’daki erken seçimin huzur ortamında gerçekleştirilmesinden memnun

Dışişleri Bakanlığı, Türkmenistan’da erken devlet başkanlığı seçiminin barış ve huzur ortamında gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 12.03.2022
Türkiye, Türkmenistan’daki erken seçimin huzur ortamında gerçekleştirilmesinden memnun

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkmenistan’da bugün gerçekleştirilen erken devlet başkanlığı seçimlerinin yüksek bir katılım oranıyla barış ve huzur ortamında gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Türkiye'nin, köklü bağlara sahip olduğu Türkmenistan’ın istikrar ve refahına büyük önem atfettiği ifade edilen açıklamada, devlet başkanlığı seçim sonuçlarının dost ve kardeş Türkmenistan için hayırlı olması dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki dönemde de kardeş Türkmenistan’la ilişki ve iş birliğimizi karşılıklı saygı ve halklarımızın ortak çıkarları temelinde bölgesel istikrar ve refaha da katkıda bulunacak şekilde her alanda daha da geliştirme irademizi bu vesileyle teyit ediyoruz."


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