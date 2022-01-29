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Türkiye-Sırbistan arasındaki iş birliğine ilişkin kanun Resmi Gazete'de

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Altyapı Projeleri Alanında İş Birliği Konulu Anlaşma Ek-1'in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 29.01.2022
Türkiye-Sırbistan arasındaki iş birliğine ilişkin kanun Resmi Gazete'de

Ankara

TBMM Genel Kurulunda 20 Ocak'ta kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Altyapı Projeleri Alanında İş Birliği Konulu Anlaşma Ek-1'in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'un hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.



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