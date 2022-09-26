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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere ile birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.
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Türkiye, selden etkilenen Pakistan'a yardım için seferber oldu

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), selden etkilenen Pakistan'a çadır ve insani yardım malzemesi desteği sağlamak için havadan ve karadan yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Aykut Karadağ   | 26.09.2022
Türkiye, selden etkilenen Pakistan'a yardım için seferber oldu

Ankara

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler ve STK'lerin desteğiyle AFAD koordinasyonunda bugüne kadar hazırlanan yardımları taşıyan 14 uçak ve 12 "İyilik Treni" Pakistan'a gönderildi.

Böylelikle Türkiye, sel afetlerinin 33 milyondan fazla kişiyi etkilediği Pakistan'a 25 bin 812 aile tipi çadır, 409 bin 125 gıda kolisi ve temizlik malzemesi, 48 bin 575 sıcak yemek, 38 bin 796 battaniye, yatak, yastık, 6 bin 58 birim mutfak seti, 39 bin 329 birim giyim malzemesi, halı, 2 milyon 235 bin 168 birim tıbbi malzeme, 2 mobil sağlık ünitesi ve kampı, 50 motorlu bot gönderdi.

Yardım malzemelerinin bölgede dağıtımını koordine etmek, çadır kentlerin kurulmasında yardımcı olmak üzere 12 AFAD personeli, 3 kişilik sağlık ekibi ve 8 STK görevlisi olmak üzere toplamda 23 kişi de Pakistan'da görev yapıyor.

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