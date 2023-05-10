Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları tahıl girişimine yönelik toplantı yaptı
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin katılımıyla, İstanbul'da tahıl girişimi ve diğer konuların ele alındığı bir toplantı yapıldığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Tahıl girişimi ve diğer konuların ele alındığı toplantı bugün İstanbul’da Türkiye, Rusya, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcıları ile BM yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ülkemiz adına toplantıda Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve beraberindeki heyet yer aldı." ifadelerine yer verildi.
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Tahıl girişimi ve diğer konuların ele alındığı toplantı bugün İstanbul’da Türkiye, Rusya, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcıları ile BM yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ülkemiz adına toplantıda Millî Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve beraberindeki heyet… pic.twitter.com/IyEBIpNoKc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 10, 2023