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Türkiye, Rum okullarında okutulan ders kitabından Atatürk'le ilgili sayfanın yırtılması talimatını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Eğitim Bakanlığının okullarda okutulan bir ders kitabından Mustafa Kemal Atatürk’ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde talimat vermesini şiddetle kınadı.

Muhammet Tarhan   | 08.09.2021
Türkiye, Rum okullarında okutulan ders kitabından Atatürk'le ilgili sayfanın yırtılması talimatını şiddetle kınadı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, GKRY'nin okullarda okutulan bir ders kitabından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde verilen talimatın, Rum yönetiminin Türkiye'ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) karşı "çarpık zihniyetinin ulaştığı radikal düzeyi" ortaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, "GKRY’nin bu çağ dışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kıbrıs meselesini yıllardır çözümsüzlüğe mahkum eden GKRY’nin bu son eyleminin "Ada'da Kıbrıs Türkleriyle sadece iktidarı ve refahı paylaşmaya değil, birlikte yaşamaya dahi tahammüllerinin olmadığını" gösterdiği belirtildi.

GKRY'de Eğitim Bakanlığının, orta eğitim öğretmenlerinden, "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı sayfasını "yırtmaları" yönünde talimat içeren genelge gönderdiği bildirilmişti.

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